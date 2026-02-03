Fuerzas sirias entran en el bastión kurdo de Qamishli tras el pacto de integración

La agencia oficial de noticias siria, SANA, anunció el comienzo del despliegue en Qamishli, después de que el Ministerio de Interior ya adelantara en un comunicado que sus unidades se estaban preparando para entrar a la ciudad, con el fin de "implementar los términos del acuerdo e iniciar sus funciones de seguridad".

El despliegue se produjo como parte del acuerdo anunciado el pasado viernes por Damasco y las FSD para la integración de las áreas en manos de la alianza liderada por kurdos en el norte y noreste del país, cuyas instituciones pasarán ahora a formar parte de la estructuras estatales.

Las tropas gubernamentales ya habían accedido el lunes a otras zonas hasta entonces controladas por los kurdosirios, entre ellas la nororiental Al Hasakah, capital de la provincia homónima y habitada por diferentes comunidades.

Las partes buscaban una fórmula para unificar el territorio nacional desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, pero aún prevalecían los desacuerdos en varios aspectos hasta que a comienzos de este mes estallaron intensos choques armados entre ambos.

El pacto alcanzado el viernes llegó después de tres semanas de choques intermitentes y ceses de hostilidades fallidos.