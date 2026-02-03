FundéuRAE: "a ver" no es lo mismo que "haber"

No es raro, sin embargo, encontrar ejemplos en los que se usan inadecuadamente, pues, aunque se escriben de manera diferente, son homófonas, es decir, suenan igual.

Por un lado, según explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, entre otros contextos, se emplea “a ver”, construcción formada por la preposición “a” y el verbo “ver”:

Además de estos usos, la construcción puede encontrarse combinada con otros verbos con el sentido de “para ver”: “Vienen a ver la casa”, “Fuimos a ver la película”, “Salgo a ver qué pasa”...

Por otro lado, cuando va seguido de un participio y constituye una forma verbal compuesta, lo adecuado es emplear el verbo “haber”: “Podrías haber comprado otro libro”, “Siento haber dicho eso”.

También se escribe “haber”, y no “a ver”, cuando se quiere recriminar a una persona una acción que ha hecho o que no ha hecho en el pasado: “¡Haber llamado antes de venir!” o “No haber comido tanto”.

Finalmente, se utiliza “haber” cuando funciona como impersonal con el significado de ‘hallarse o existir’: “Tiene que haber mucha gente”, “Puede haber más de un premiado”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.