Gobierno de Perú niega irregularidades en contratación de funcionarias

Varios medios locales informaron esta semana que cinco profesionales de entre 29 y 38 años obtuvieron órdenes de servicio y contratos en diversas entidades públicas, como el seguro social de salud (Essalud), los ministerios de Ambiente y Educación y el mismo despacho presidencial, pocos días después de visitar al mandatario.

"Respetamos la libertad de expresión, sin embargo, rechazamos el mal uso de información, dándole un sentido malintencionado, donde se hable de mujeres jóvenes y profesionales que, por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno, se les tilda de una manera denigrante, atentado con ello a la dignidad de cada una", apuntó la Presidencia de Perú en un comunicado.

Además, el Ejecutivo indicó que se pretende informar, "de manera tendenciosa", sobre el horario de ingreso y salida de las jóvenes, insinuando que han pasado horas con Jerí, algo que, según señaló la oficina presidencial, "no se ajusta a la verdad, ya que existe un tiempo de espera muy prolongada para ser atendido, producto de las múltiples actividades que se realizan en Palacio de Gobierno".

"No se puede cosificar y vulnerar los derechos al buen nombre, a la dignidad y al trabajo por el simple hecho de ser mujer y ser joven", agregó la Presidencia.

Ante los cuestionamientos de dichas contrataciones, revelados por el programa televisivo Cuarto Poder, el Gobierno dejó claro que cada una de las jóvenes mencionadas en el dominical "ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con todos los requisitos establecidos, descartando tajantemente que haya existido cualquier irregularidad en su contratación".

Minutos antes de la difusión de este comunicado, la Presidencia publicó otro que incluía que "se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del despacho presidencial", pero se borró en sustitución del mencionado.

El dominical Cuarto Poder reveló este domingo que las cinco jóvenes ingresaron al despacho de Jerí en días festivos y se prolongaron hasta la noche, sin pasar por los filtros regulares de las oficinas de recursos humanos.

Medios locales informaron este martes que la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado, en relación a estos contratos públicos.