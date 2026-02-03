Gobierno de Portugal suspenderá pago de peajes en zonas más afectadas por temporal Kristin

El jefe del Gobierno de centroderecha dio a conocer esta medida en declaraciones a periodistas durante una visita a la localidad de Pombal, en el distrito de Leiria, al norte de Lisboa y una de las regiones más perjudicadas por el paso de la borrasca.

"Estamos ahora mismo finalizando esa decisión, que entrará en vigor en la medianoche del día de hoy, en un periodo de suspensión de peajes que durará hasta la medianoche de dentro de ocho días, para ayudar en las movilizaciones más urgentes y emergentes", explicó Montenegro, que avanzó que esta iniciativa afectará a las autopistas A8, A17, A14 y A19.

Por otro lado, informó que cerca de 115.000 usuarios siguen sin electricidad en Portugal, de los cuales cerca de 93.000 son consumidores finales y unos 10.000 pertenecen al sector industrial.

Asimismo, todavía hay carreteras e infraestructuras ferroviarias afectadas, mientras que "todo el tejido empresarial" tiene "varias incidencias", con daños en sus infraestructuras, sus paneles solares o en las materias primas, ejemplificó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para afrontar los daños del temporal Kristin, el Gobierno de Portugal informó el domingo de que mantendrá la situación de calamidad en el país hasta el 8 de febrero y anunció apoyos económicos con un valor global de 2.500 millones de euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las diferentes medidas anunciadas, se incluyen ayudas a la reconstrucción de viviendas, apoyos económicos directos, la aplicación de un régimen de exención de cotizaciones a la seguridad social para las empresas afectadas durante los próximos seis meses y una moratoria de 30 días para los préstamos a las empresas y los créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas propias y permanentes.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ya ha emitido una alerta ante la llegada del siguiente temporal, Leonardo, que se espera que a partir de este martes provoque aguaceros, nieve y fuerte oleaje marítimo y vientos en diferentes puntos del territorio.