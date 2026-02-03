Grupo Aeroportuario anuncia inversión histórica en Guadalajara rumbo a Copa del Mundo

En conferencia de prensa, Raúl Revueltas, director general de GAP, presentó su Plan Maestro hacia 2029, el cual estima inversiones totales por 52.000 millones de pesos (casi 2.889 millones de dólares), la más grande en su historia.

De este monto, 26.000 millones de pesos (1.444 millones de dólares) serán destinadas a los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco.

GAP reportó que los aeropuertos de Jalisco cerraron 2025 con 18,7 millones de pasajeros y que están “muy cerca” de romper la barrera de 20 millones en el corto plazo, con la expectativa de lograrlo en 2027, si la demanda se comporta como prevén.

La estrategia de infraestructura incluye la construcción de una terminal 2 ya en marcha, de 87.000 metros cuadrados adicionales, y la adquisición de reserva territorial para habilitar futuras ampliaciones, como una tercera pista cuando la demanda lo requiera, según lo expuesto por Revueltas.

Uno de los cuellos de botella que el grupo busca resolver es el acceso, por lo que indicó que están desarrollando un sistema vial con 17 kilómetros de carreteras al interior del aeropuerto y una nueva conexión para disponer “por primera vez” de dos rutas de entrada, además de reordenamientos para separar flujos de llegada y salida en dos niveles en la nueva terminal.

Para el Mundial, GAP apuntó que un viaducto y obras asociadas deberán estar listas en junio, antes de los cuatro partidos que se disputarán en Guadalajara, y que el refuerzo no será solo de concreto y asfalto, sino de operación y seguridad.

Sobre la demanda del torneo, el directivo dijo que las estimaciones de la FIFA y del Gobierno de Jalisco oscilan entre 500.000 y 700.000 visitantes.

Añadió que, en términos generales, podría haber “en torno a medio millón” de pasajeros adicionales, un volumen que —afirmó— el aeropuerto puede absorber, aunque requiere protocolos y coordinación para evitar incidentes y cortes operativos.

En ese sentido, explicó que el aeropuerto cuenta con una comunidad de alrededor de 12.000 trabajadores y que para la Copa del Mundo prevén incorporar 4.000 personas más entre planes propios y de aerolíneas, aduanas e inmigración, además de movilizar equipos desde otros aeropuertos del grupo para “doblar” el personal en los días críticos.

El resto de las inversiones serán destinadas a Baja California, con 11.400 millones de pesos (unos 633 millones de dólares) para los aeropuertos fronterizos de Tijuana y Mexicali; así como a Baja Califonia Sur, con 8.000 millones de pesos (casi 444 millones de dólares) para las terminales de Los Cabos y La Paz.

Adicional, el Grupo Aeroportuario estima llegar a los 85 millones de pasajeros en 2029, desde los 63,7 millones registrados al cierre de 2025.