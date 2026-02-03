Hallan los restos de una gran nave romana con un cargamento de ánforas en el mar Jónico

El descubrimiento se produjo de forma fortuita durante las actividades rutinarias de control marítimo realizadas por el Reparto Operativo Aeronaval de la Guardia de Finanzas de Bari (sur).

Los sistemas tecnológicos a bordo de la embarcación detectaron una "anomalía" en el fondo marino, que, tras ser inspeccionada por el Núcleo de Buceadores, reveló la existencia de la nave y su cargamento de ánforas, según informaron las autoridades en un comunicado.

Tras la localización inicial, buceadores especializados del cuerpo y arqueólogos de la Superintendencia de Brindisi, Lecce y Taranto confirmaron la presencia de la nave y su cargamento de ánforas.

El hallazgo, que tuvo lugar en junio de 2025, se mantuvo en secreto hasta este martes para proteger de posibles saqueos a ese "importante yacimiento subacuático" y para preservar la valiosa información contenida en el depósito arqueológico, a fin de definir una estrategia adecuada de intervención.

Desde entonces, el área ha estado bajo vigilancia constante por parte de la Sección Operativa Naval de Gallipoli.

Para el rescate y estudio del navío, el Consejo Superior de Bienes Culturales italiano ha asignado una partida extraordinaria de 780.000 euros que permitirán iniciar las operaciones de investigación arqueológica y protección del patrimonio subacuático.

En concreto, se llevarán a cabo actividades de reconocimiento sistemático y documentación del pecio que servirán como base para planificar "la compleja intervención de excavación arqueológica subacuática, el rescate de la carga y las delicadas tareas de conservación que deberán llevarse a cabo con los hallazgos y restos de la antigua embarcación", concluyen las autoridades.