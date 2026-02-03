Hatim Azahri Akhnous, líder comunitario de Barcelona, Premio Princesa de Girona Social

Fue anunciado en un acto presidido por el rey Felipe VI en la localidad española de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), acompañado de otros representantes institucionales.

Hatim Azahri Akhnous fundó en 2019 la asociación Joves Units del Poble-sec para generar oportunidades con el deporte, la creación de espacios seguros y la transformación del espacio público.

El premio está dotado con 200.000 euros y una obra del artista Juan Zamora, y será entregado en julio.

El premiado defendió el valor de la comunidad como "motor de cambio social" y subrayó que "la dignidad se construye y se trabaja cada día para mejorar la vida de las personas".

"No infravaloremos el poder de las palabras, reforcémonos mutuamente y generemos vínculos, esperanza y comunidad", dijo antes de subrayar la corresponsabilidad colectiva para combatir la exclusión social.

También señaló que recibir el galardón supone un reconocimiento colectivo de la labor comunitaria que desarrollan "miles de entidades locales que trabajan cada día acompañando a familias y transformando realidades, aunque no siempre tengan una gran proyección pública".

Los Premios Fundación Princesa de Girona llevan el nombre de uno de los títulos de la heredera de la corona española, Leonor de Borbón, y son convocados anualmente en varias categorías para fomentar la iniciativa, el esfuerzo, la investigación científica, la creatividad artística, la solidaridad y el desarrollo del talento joven.