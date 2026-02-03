Huelga de taxistas griegos contra la obligación de que los nuevos coches sean eléctricos

Esta huelga, convocada por los principales sindicatos del sector, es el cuarto paro de este tipo en estas dos ciudades en los últimos dos meses.

El sindicato SATA de Atenas acusa al Gobierno de organizar una "transición violenta" hacia los coches eléctricos sin que le importe la supervivencia del sector, y apuntan además hacia la falta de cargadores en la capital para poder adaptarse de manera "realista y sostenible" a ese cambio.

Unas 800 taxistas, según la Policía, marcharon este martes desde las sede de SATA hasta el Parlamento para exigir que la transición obligatoria al coche eléctrico se aplace a 2035.

El presidente del sindicato, Thymios Lyberopulos, amenazó este martes con una huelga permanente si el Gobierno no aplaza la obligatoriedad de los nuevos taxis eléctricos en Atenas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la región capitalina de Ática, donde vive la mitad de los 10 millones de habitantes de Grecia y operan unos 14.000 taxis, hay 900 cargadores públicos de coches eléctricos, de los que solo 40 son de carga rápida, según datos oficiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aproximadamente unos 1.500 taxis en Atenas y Salónica alcanzarán este año su límite de antigüedad por lo que tendrán que ser reemplazados por eléctricos, han alertado representantes del sector al diario Kathimerini.

En enero de 2023 el Gobierno lanzó un plan para subvencionar con hasta 22.500 euros el cambio al taxi eléctrico, pero únicamente recibió 212 solicitudes en los dos años que dio de plazo.

Una razón del fracaso del programa es que al taxista solo se le entrega el dinero después de que haya comprado con sus recursos el nuevo vehículo.