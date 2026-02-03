Indagan petición de rescate por supuesto secuestro de la madre de Savannah Guthrie de NBC

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, respondió en una rueda de prensa a preguntas sobre una posible petición de rescate por Nancy Guthrie, de 84 años, a quien vieron por última vez la noche del sábado en su residencia en una comunidad al noreste de Tucson.

El oficial no confirmó ni desmintió reportes de medios como TMZ, que afirmó que hay una nota que demanda millones de dólares en bítcoins por el rescate de la mujer, quien podría estar en peligro porque necesita un medicamento para mantenerse con vida.

"Estamos conscientes de los reportes circulando sobre posibles notas de petición de rescate en relación a la investigación de Nancy Guthrie. Estamos tomando todos los indicios y líneas de investigación muy seriamente", profundizó Nanos en una nota aclaratoria tras la conferencia.

El alguacil expuso que las autoridades creen que "se llevaron a Nancy contra su propia voluntad" de su casa, donde analizan pruebas de ADN, aunque no hay indicios sobre los posibles agresores.

La policía tampoco puede confirmar todavía si el secuestro fue un acto aleatorio de violencia o un ataque que iba específicamente dirigido contra la madre de la periodista, quien ha sido copresentadora desde 2012 de 'TODAY', uno de los programas matutinos más vistos en Estados Unidos.

La conductora pidió a sus seguidores en Instagram rezar por su madre.

"Gracias por levantar sus oraciones con nosotros por nuestra amada madre, nuestra querida Nancy, una mujer de profundas convicciones, una sierva buena y leal", dijo la comunicadora, quien también es la principal corresponsal de asuntos legales de NBC News y su presentadora principal de cobertura electoral y eventos especiales.

A la investigación se ha sumado el FBI, cuyo agente especial John Edwards explicó que están ofreciendo apoyo técnico y analítico, además de realizar entrevistas sobre el terreno.

Las autoridades buscan a Nancy Guthrie desde el mediodía del domingo, después de que la familia reportara su desaparición.

La mujer vive sola en la casa, aunque tiene personal que le ayuda con las labores domésticas y la policía considera que estaba "en plenas facultades mentales" y no presentaba problemas cognitivos.