Ingresos por la venta de flores ecuatorianas en Valentín 2026 caen por aranceles y clima

Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores, indicó este martes a EFE que en la temporada de 2025 las ventas bordearon los 282 millones de dólares, mientras que estiman ingresos por entre 274 y 276 millones de dólares para la temporada de Valentín de este año.

"No creo que pasemos los 280", millones de dólares, dijo al anotar que en la bajada influyó el 15 % de aranceles impuesto el año pasado por el Gobierno de Donald Trump, que se sumó al 6,8 % que ya pagaban.

En contraste, prevén un crecimiento de entre el 3 y el 3,5 % en el volumen de exportación al pasar de 37.000 toneladas de 2025 a unas 39.000 vía aérea y marítima esta temporada, que ha presentado unos dos picos de producción debido a variaciones climáticas, indicó

Ecuador, cuyos principales mercados son EE.UU., Canadá y Europa, es el tercer exportador mundial de flores después de Holanda y Colombia.

La aerolínea Avianca Cargo, que en Valentín 2025 transportó 18.000 toneladas de flores de Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos, prevé aumentar esta temporada a 85 los vuelos de transporte de flores desde Ecuador, de los 69 que tuvo el año pasado.

Ramón Miró, presidente y director general de la corporación Quiport, la firma administradora del aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, calcula un crecimiento de alrededor del 6 % en las exportaciones desde ese punto en relación al año pasado "lo cual es espectacular porque 2025 ya fue un año récord", dijo a EFE.

En una visita a la finca Mystic flowers, en la ciudad de Cayambe, cerca de Quito, Miró recordó que en la temporada pasada salieron desde esa terminal aérea casi 29.000 toneladas, que se transportaron en 534 vuelos.

Agregó que del 20 de enero al 1 de febrero pasados movilizaron 17.600 toneladas en 332 vuelos de aeronaves de carga de 16 compañías aéreas, principalmente a Miami y Ámsterdam.

"Ha sido un poquito cíclica la temporada. Cuando comenzó, la flor no estaba lista, después entro muchísima flor, después como que hubo un desacelere un poquito y ahorita hay un volumen muy, muy alto", dijo.

La temporada de Valentín representa el 30 % anual de las ventas de flores de las fincas en Ecuador, donde el sector florícola emplea a 120.000 personas. Ecuador tiene 6.200 hectáreas de producción de flores, con unas 1.300 fincas.

Los principales destinos de la flor ecuatoriana son los grandes centros logísticos (hubs) de distribución de carga en Estados Unidos y Europa, entre los que destacan Miami y Ámsterdam, desde donde se distribuyen a todos los mercados a escala global.

Quiport recordó que la operación de carga en el aeropuerto de Quito registra un crecimiento sostenido, lo que ha permitido que ocupe el quinto lugar en América Latina y el Caribe en lo que se refiere a volumen de carga anual movilizada.

El año pasado cerró con un total de 407.240 toneladas de carga transportadas en los rubros de exportaciones, importaciones y carga doméstica.

Sobre el rendimiento de las exportaciones por vía aérea, desde Quito se exportaron 336.480 toneladas, registrando un crecimiento del 11,2 % respecto de 2024.