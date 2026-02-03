Justicia francesa emite ordenes de arresto contra dos mujeres por bloquear ayuda en Gaza

Las ordenes fueron emitidas en julio pasado, pero se han conocido ahora al divulgarlas la prensa francesa, que se hace eco de las declaraciones efectuadas en redes sociales por las afectadas, así como a los medios por sus abogados.

Se trata de la abogada Nili Kupfer-Naouri, de 50 años y de la asociación Israel Is Forever, y Rachel Touitou, de 34 años y de la organización Tsav 9.

La dos son objeto de una investigación judicial abierta en mayo de 2025 en París tras las denuncias de ONG propalestinas, que alegan actos de "complicidad en genocidio" e "incitación pública y directa al genocidio".

Los presuntos actos de bloqueo de ayuda humanitarias en los que habrían participado las dos mujeres tuvieron lugar entre enero y noviembre de 2024, así como en mayo de 2025.

Tanto Kupfer-Naouri como Touitou rechazan las acusaciones y se sienten víctimas de antisemitismo, al tiempo que la primera presentó una denuncia este lunes por difamación contra las ONG que la denunciaron.