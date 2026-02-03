Kallas reitera el apoyo de la UE a Dinamarca y Groenlandia pese a disminución de tensiones

"Reconocemos que el Alto Norte ha estado poblado durante miles de años por los pueblos indígenas de estas tierras. También creemos en la integridad territorial y en las fronteras acordadas internacionalmente, así que decimos claramente que Groenlandia pertenece a su gente", dijo Kallas durante la conferencia Arctic Frontiers 2026 que se celebra en Tromso (Noruega).

Kallas admitió que las tensiones con Estados Unidos son menores que hace unas semanas, cuando se reunió en Bruselas con la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, y el titular danés de Exteriores, Troels Lund Poulsen, aunque mostró sus dudas sobre cómo evolucionará la situación.

"Hay poca claridad sobre lo que va a ocurrir a continuación o cuándo podría surgir la próxima disputa, así que reiteraré lo que dije entonces: la Unión Europea apoya a Groenlandia, apoyamos a nuestro Estado miembro, Dinamarca, y apoyamos la Carta de la ONU. El futuro de Groenlandia lo decidirán los groenlandeses y Dinamarca", afirmó.

Kallas participó en una mesa redonda en el marco de la conferencia sobre el Ártico de Tromso junto a Motzfeldt y el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, entre otros invitados.

