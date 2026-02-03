Kast comienza en Bruselas su gira europea: "Defender la seguridad no es autoritarismo"

El discurso de cierre de Kast de la conferencia "Libertad de expresión frente al discurso regulado: reforzar los pilares de la democracia" es la primera parada de su gira europea, que le llevará en los próximos días a Hungría e Italia y que hoy le ha permitido verse con el presidente del grupo español Vox, Santiago Abascal, y con los dirigentes de los partidos ultraconservador y de extrema derecha en el Parlamento Europeo.

El político chileno, que se declaró defensor de "la familia, la verdad y la libertad", aplaudió los "vínculos" que generan este tipo de encuentros y defendió que los movimientos ultraconservadores globales no dejen "vacíos" que puedan ocupar quienes "están dispuestos a ocupar esos lugares sin complejo alguno" y "modifican todo lo que está a su alcance para perpetuarse en el poder".

"Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos: el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza sobre el ser humano, el animalismo radical (...), el feminismo ideológico que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual y el indigenismo radical", criticó Kast.

El próximo mandatario chileno aseguró que estas posiciones "no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido; no buscan la igualdad, sino que promueven la división; no buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla".

Kast aseguró que los ultraconservadores tienen que "participar e influir" en los debates porque sus ideas "se defienden solas", mientras que la izquierda -de quienes dijo que "siempre tienen una cara como de odio"- tiene que "usar la violencia para defender lo que creen".

"La hemos sufrido varios de los que estamos acá, pero vale la pena, miren donde llegué", dijo el chileno ante la ovación del público.

Kast advirtió a los ultraconservadores europeos y latinoamericanos reunidos en la conferencia de que "no basta con resistir y conservar los espacios", sino que deben "participar, influir y ganar".

"Cuando les apunten con el dedo, digan: 'Yo no estoy solo, somos muchos y cada día vamos a ser más'", pidió.

Kast, de 59 años, fue uno de los ponentes de la VII Cumbre Transatlántica organizada por la Political Network for Values -organización que él mismo presidió entre 2022 y 2024- y auspiciada por dos fuerzas del Parlamento Europeo, la ultraderecha de los Patriotas por Europa y los Conservadores y Reformistas Europeos.

De cara a su visita a Italia y Hungría, Kast -que el próximo 11 de marzo sucederá al izquierdista Gabriel Boric como presidente de Chile- indicó que buscará generar "vínculos" con ambos países en temas como "seguridad, inmigración, emprendimiento, energía o agricultura".

"Claramente el tema de la migración que han enfrentado Hungría y a Italia y el tema penitenciario que ha ido resolviendo Italia de una manera fuerte y concreta son temas de interés y de conversación", aseguró Kast a los medios tras la conferencia.