La ACLU celebra que Tribunal federal ordenó regreso a Puerto Rico de un migrante detenido

La jueza Silvia Carreño Coll dispuso que Ávila debía ser devuelto a Puerto Rico antes del 2 de febrero y advirtió en un comunicado que el incumplimiento supondría la imposición de desacato contra Rebecca González, agente especial a cargo de HSI en Puerto Rico, identificada por el tribunal como la custodio designada del detenido.

"Esta orden confirma algo básico que parece no estar claro para los agentes federales de inmigración en Puerto Rico. Los procesos judiciales se respetan, máxime cuando se trata de la libertad y la dignidad de seres humanos lo que está en juego", expresó el director legal de la ACLU de Puerto Rico, Fermín Arraiza.

De acuerdo con la orden judicial, en enero de 2026 el tribunal había concedido una medida temporal de emergencia (TRO, en inglés) y una moción urgente que prohibía transferir a Ávila fuera de Puerto Rico y requería que se le concediera una vista de fianza ante un juez de inmigración no más tarde del 12 de febrero de 2026.

A pesar de ello, el tribunal fue informado posteriormente que Ávila fue trasladado a Miami, Florida, donde quedó detenido en el 'Broward Transitional Center', en un proceso arbitrario ya que el Gobierno había sido emplazado con copia de la petición de 'habeas corpus' previo al traslado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su dictamen, el Tribunal fue claro en que el cumplimiento con la medida cautelar es "mandatorio, no discrecional" y Ávila llegó a Puerto Rico el 1 de febrero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde enero la ACLU de Puerto Rico ha logrado detener el traslado fuera de la jurisdicción de cuatro personas inmigrantes detenidas por agentes de ICE: Martín Medina de la Cruz, Diogene Fermín Fernández, Joan Alberto Zorrilla Lora y Ávila.