La Bolsa de Londres baja un 0,26 % pese al avance de las mineras

El índice principal londinense, FTSE 100, perdió 26,97 puntos hasta 10.314,59, mientras que el secundario, FTSE 250, descendió un 0,58 %, hasta 23.290,37 puntos.

Los metales preciosos se recuperaron este martes tras las fuertes caídas registradas en los últimos días, cuando se alejaron de máximos históricos.

El oro -activo refugio- repuntó más de un 6 % y la plata cerca del 11 %, después de haber llegado a sufrir desplomes intradía de hasta el 10 % y el 16 %, respectivamente, en un contexto de elevada volatilidad geopolítica.

Esto hizo que las mineras registraran hoy una buena jornada, encabezadas por Anglo American, que ascendió un 7,25 %; Fresnillo, un 6,38 %; Antofagasta, que avanzó un 6,26 %; Endeavour Mining, que subió un 3,94 %, y Rio Tinto, que acabó con un 3,47 % más.

Sin embargo, el conjunto del parqué londinense terminó a la baja, tras alcanzar la víspera un nuevo récord con un cierre en 10.341,5 puntos.

Los principales perdedores fueron RELX, empresa de análisis y servicios de información, y London Stock Exchange Group (LSEG), gestor de la Bolsa de Londres, que cayeron un 14,35 % y un 12,80 %, respectivamente, ante la preocupación por el efecto de la inteligencia artificial en sus modelos de negocio.

También bajaron la empresa de software The Sage Group, que perdió un 9,8 %, y la financiera ICG, cuyos títulos descendieron un 8,20 %.