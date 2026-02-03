La claves del alto precio de desacoplar a la India del petróleo de Rusia

La India, que intentó cabalgar entre Rusia y Estados Unidos bajo la bandera de la "autonomía estratégica", ha sido forzada a elegir bando y un resultado que amenaza con derivar en rutas comerciales más largas y, casi con certeza, en una energía más cara para el sur global.

Aquí explicamos las claves de esta reconfiguración:

La narrativa revelada hasta ahora sugiere que Venezuela llenará el vacío, pero los números de la consultora Kpler revelan un déficit físico. Mientras Rusia llegó a suministrar picos de 1,85 millones de barriles diarios (mbd) a mediados de 2025, la producción total de Venezuela apenas ronda los 900.000 bpd.

Los datos de Kpler señalan que el desacople ya ha comenzado, independientemente de la falta de notificación oficial a Moscú, las importaciones indias de crudo ruso cayeron a 1,16 mbd en enero, un descenso del 30 % mensual.

Venezuela no es un proveedor libre, su producción ya está hipotecada para cumplir con las cuotas de Chevron para el mercado estadounidense y mantener el servicio de deuda con China, por lo que en este momento no podría atender simultáneamente a Washington, Pekín y ahora Nueva Delhi con una industria mermada.

Si Venezuela no basta, el mercado descuenta que el acuerdo Modi-Trump incluye componentes todavía no revelados. Analistas del sector, citados por Vortexa, apuntan a que el compromiso de aumentar el comercio bilateral implica tácitamente una llegada masiva de crudo estadounidense (WTI) o garantías de suministro de aliados del Golfo.

Sin esta red de seguridad, la India no podría arriesgarse a cortar el flujo ruso sin colapsar su propia seguridad energética.

Según consultoras de navegación, la logística rusa era eficiente, un viaje de 3.000 millas náuticas desde el Mar Negro se completa en menos de un mes.

Datos de S&P Global Commodity Insights indican que, con el giro a América, la distancia se cuadruplica hasta las 12.000 millas náuticas y los tiempos de tránsito se disparan a 45 días, duplicando el costo de los fletes en un mercado ya encarecido por la inestabilidad global.

Para el gobierno de Narendra Modi, el petróleo ruso permitía, según varias estimaciones independientes, un ahorro de entre 10.000 y 14.000 millones de dólares en dos años gracias a los descuentos de los Urales.

Moody's Ratings ha advertido explícitamente que este cese inmediato de compras rusas sería disruptivo para el crecimiento económico indio, presionando los precios internos.

La India se había convertido en el mayor proveedor de combustibles refinados para Europa, actuando como una "lavandería" que transformaba el crudo ruso en diésel legal para Occidente. Sin el insumo barato de Moscú, los márgenes de las refinerías indias se estrecharán.

Esto encarecerá las exportaciones de diésel hacia la Unión Europea, trasladando el costo del acuerdo Modi-Trump a los consumidores finales.

Si para la India y Europa esto es un problema de inflación, para el Kremlin es una crisis de ingresos que sus funcionarios intentan minimizar.

Mientras el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, declaraba hoy observar un "equilibrio" en el mercado, las estimaciones del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) indican que la pérdida del cliente indio costaría a Rusia cerca de 4.000 millones de dólares mensuales.

Los datos del CREA muestran además que la "flota en la sombra" de Rusia se enfrenta a un muro con refinerías clave cerrando sus puertas por temor a sanciones estadounidenses, Moscú pierde su principal válvula de escape fuera de China.