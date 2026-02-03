La CNMC multa con 20,5 millones a Repsol, que no podrá participar en contratos públicos

En una nota remitida este martes, la CNMC concreta que las compañías Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio -todas ellas del grupo Repsol- tendrán prohibido presentarse a licitaciones públicas para el suministro de combustibles para automoción Gasóleo A durante un periodo de medio año.

Por su parte, Repsol ha rechazado la sanción, que se puede recurrir durante dos meses ante la Audiencia Nacional, al entender que se apoya en un relato "parcial" y "descontextualizado" con errores de "método y de derecho", y ha avanzado que la impugnará.

Según la CNMC, entre abril y diciembre de 2022 -cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los precios de los carburantes- Repsol tenía una posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción a estaciones de servicio en toda España, lo que le obligaba, según las normas de la competencia, a ser "especialmente responsable" de no restringirla.

Sin embargo, el regulador defiende que aplicó una política de precios que estrechó los márgenes de las gasolineras de bajo coste (las llamadas 'low cost', y les impidió competir en un periodo en el que precisamente el Gobierno estableció una bonificación de 20 céntimos por litro que alimentó la batalla comercial entre estaciones de servicio.

A finales de 2022, la CNMC inspeccionó las sedes de varios operadores de hidrocarburos tras haber recibido diversas denuncias de asociaciones del sector y, en diciembre de 2023, inició un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de su posición de dominio en el mercado.

De esta forma, el organismo logró acreditar que varias sociedades del Grupo Repsol desplegaron "una estrategia incompatible con su posición de dominio para ganar volumen a sus competidores", es decir, estaciones de servicio independientes o de bajo coste, y revertir así la pérdida de ventas y de cuota de mercado que sufrían desde 2019.

La estrategia consistió, según la CNMC, en que en 2022, Repsol aumentó de forma generalizada el precio de venta a sus rivales del gasóleo A (GOA). Al mismo tiempo, en el mercado minorista de estaciones de servicio, realizó una campaña de descuentos, adicionales a los previstos por el Gobierno, para los transportistas que repostasen ese combustible en las gasolineras Repsol.

Todo ello derivó en una práctica de estrechamiento de márgenes, llevada a cabo entre abril y diciembre de 2022, que afectaron especialmente al gasóleo A, cuyo precio superó por primera vez en España al de la gasolina durante seis meses de 2022.

De esta forma, determinadas estaciones de servicio independientes redujeron drásticamente su volumen de ventas del citado combustible a profesionales, mientras que Repsol incrementaba sus ventas y su cuota de mercado.

La conducta es "especialmente grave" porque los competidores eran estaciones de servicio de bajo coste, que contribuían a dinamizar el mercado en zonas de alta demanda, situadas en áreas fronterizas o corredores estratégicos de transporte por carretera, explica el regulador.

Por todo ello, la CNMC ha impuesto una sanción de 20,5 millones de euros, de cuyo pago responderán solidariamente Repsol, Solred y Campsa, y solidariamente, las matrices Repsol Customer Centric y Repsol por infracción "muy grave".