La costa de Portugal en aviso naranja por el fuerte oleaje ante la llegada de Leonardo

Para este martes el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) tiene bajo alerta naranja, que prevé olas de entre 3 a 5 metros, todo el litoral, mientras que para mañana, miércoles, rebaja el aviso a amarillo en la mitad norte.

Para mañana, el grupo occidental de islas del archipiélago atlántico de las Azores estará bajo aviso rojo.

La influencia de la depresión Leonardo comenzará a sentirse a partir de la madrugada del 4 de febrero en Portugal y el IPMA prevé una mejoría a partir de la mañana del jueves.

El pronóstico es de fuertes lluvias en el sur del país al final de la tarde de este martes, con viento intenso en la costa y las zonas elevadas, y nieve por encima de los 800/1.000 metros de altitud.

En el litoral norte y el centro, se esperan precipitaciones más fuertes, que podrían ir acompañadas de granizo y tormentas.

Ante la continuación del mal tiempo, el Gobierno de Portugal decidió el domingo pasado prolongar hasta el 8 de febrero la situación de calamidad en algunas zonas afectadas por el temporal Kristin la semana pasada, que dejó 5 muertos en el país.

La declaración de situación de calamidad implica que todos los ciudadanos y entidades privadas están obligados a prestar colaboración a la protección civil, si es requerida, y a respetar las órdenes y orientaciones de las autoridades.

Esta medida legitima el libre acceso de los agentes de la protección civil a propiedades, recursos naturales y energéticos privados, si es necesario para restablecer la normalidad.