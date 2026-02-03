La Fiscalía militar solicita la expulsión de Jair Bolsonaro del Ejército tras su condena

La Fiscalía castrense realizó el pedido ante el Superior Tribunal Militar por considerar que son indignos de su rango de oficiales, al pesar sobre ellos una sentencia firme con una pena de prisión superior a los dos años.

El tribunal deberá decidir en los próximos meses si permite o no que los condenados permanezcan con sus rangos y cargos actuales, sin entrar en el mérito de las condenas emitidas por la Corte Suprema.

El pedido de la Fiscalía militar afecta, aparte de Bolsonaro, al general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente en 2022; al general Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; al almirante Almir Garnier, exjefe de la Marina; y al general Augusto Heleno, uno de los principales asesores del exmandatario.

El líder ultraderechista entró al Ejército de joven y alcanzó el rango de capitán, antes de pasar a la reserva en 1988 y dar el salto a la política.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado 11 de septiembre, el Supremo condenó a todos ellos a penas de hasta 27 años de cárcel por intentar revertir la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios celebrados en 2022 y, de esa manera, mantener en el poder a Bolsonaro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la condena, el expresidente (2019-2022) y ese grupo de altos mandos militares y ministros barajaron varios decretos que conllevaban la declaración de un estado de sitio, el encarcelamiento de magistrados del máximo tribunal y la anulación de los resultados de los comicios.

Estos decretos no llegaron a ser implementados debido a, entre otras razones, la oposición de una parte del Ejército, de acuerdo con las investigaciones.