La OMS pide 840 millones para emergencias en 2026, un tercio menos que el año pasado

En 2025, a pesar de haber pedido 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros) para su respuesta ante emergencias, acabaron disponiendo de 900 millones de dólares (760 millones de euros), razón por la que este año han hecho su petición "en función de lo que está disponible de manera realista".

"Hay muchos países en el mundo que pueden y deberían hacer más para apoyar estos contextos, sabiendo que todos nos beneficiamos de un mundo más pacífico", afirmó Ihekweazu.

Aunque agradeció el apoyo de los donantes tradicionales (la Unión Europea, Arabia Saudí, Alemania, Japón, Italia, Reino Unido) el representante de la OMS indicó que la agencia espera más apoyos.

El ejercicio 2025, recordó, fue un año "excepcionalmente duro" con recortes que obligaron a cesar o reducir los servicios de 6.700 instalaciones sanitarias en 22 contextos humanitarios, dejando a 53 millones de personas sin atención médica.

"Las familias tuvieron que elegir entre comprar comida o medicinas. Las personas nunca deberían tener que tomar estas decisiones", lamentó Ihekweazu.

Con este presupuesto esperan atender 36 emergencias, entre las que se encuentran Gaza y Oriente Medio, Sudán, Ucrania, República Democrática del Congo, Haití y Birmania (Myanmar).

Ihekweazu recordó la importancia de tener sistemas de salud fuertes para detectar las amenazas temprano y detener la escalada de los brotes, ya que "las enfermedades no entienden de fronteras, sean el cólera, la viruela del mono o cualquier otra amenaza".