La ONG CEAR denuncia la larga espera para lograr asilo en España

La ONG divulgó este martes su informe 'Más que cifras 2025', un análisis de los datos de protección internacional del año pasado que, si bien reconoce una mejora histórica en el número de resoluciones de peticiones (160.663), el mayor desde que se creó la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en 1992, cuestiona lo que hay detrás de este hito.

Según la entidad, se debe principalmente a la "automatización" en las respuestas que reciben ciertas nacionalidades (Venezuela, Colombia, Perú, Senegal, Mali o Burkina Faso), lo que implica que no siempre se lleva a cabo un examen individualizado y en profundidad de cada solicitud.

CEAR muestra una enorme preocupación por la posibilidad de que muchas personas puedan ver rechazada su petición sin que se estudie exhaustivamente su caso, lo que puede provocar que se devuelva a personas que sufren graves amenazas en su país de origen.

CEAR alerta de que la concesión de asilo en España bajó siete puntos respecto a 2024, frente al 18,5 % del año anterior, y España "ya estaba a la cola de la Unión Europea en el reconocimiento del derecho de asilo".

Las resoluciones negativas aumentaron casi un 77 % y representan el 42,5 % del total, y también subieron las archivadas, que suponen más del 10 %.

Pese a que las necesidades de protección a nivel global "no han cesado de aumentar", el número de solicitudes (144.396) descendió un 14 % en España en 2025, lo que la ONG achaca a la externalización de fronteras y a la última reforma del reglamento de extranjería español, que penaliza a quienes ven su solicitud de asilo rechazada, ya que tendrán que esperar dos años en situación irregular para pedir el arraigo y poder tener una residencia temporal, cuando antes era seis meses.

Este descenso de solicitudes se ve, sobre todo, en las presentadas por personas de Colombia (-64 %), Perú (-66 %) o Senegal (-57 %).

En este sentido, ven la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes anunciada la semana pasada por el Gobierno como "una oportunidad" para paliar la irregularidad a la que están condenadas miles de personas, "entre ellas muchas que podrían merecer protección internacional".

En 2025 aumentaron significativamente las peticiones de asilo de Venezuela (29 %) y Mali (50 %) debido a las políticas migratorias del nuevo Gobierno estadounidense y al recrudecimiento del conflicto en el país africano, respectivamente, e irrumpieron entre las diez nacionalidades con más solicitudes la palestina, la somalí y la guineana.

Sobre la situación en las Islas Canarias (Atlántico), recalcan que el descenso del 62 % en las llegadas irregulares es fruto de los acuerdos de externalización de fronteras con países como Mauritania, Senegal o Marruecos.

Y subrayan que en el último año se detectaron embarcaciones que partían de más al sur del continente africano.

De forma paralela, aumentaron las llegadas a las Islas Baleares (Mediterráneo), un 24,5 % más , lo que consolida un nuevo recorrido "particularmente peligroso y largo" desde Somalia, de hasta dos años de duración.

Para CEAR, este cambio de rutas es "un aviso para navegantes" ante la implementación del pacto europeo de migración y asilo a partir de junio y "una nueva demostración de que no se pueden poner puertas al mar" porque las personas que tienen que huir de su país buscan "otras alternativas, que casi siempre son más largas, peligrosas y mortales".