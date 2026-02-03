La Policía de Nigeria confirma el retorno de 80 de 168 feligreses que fueron secuestrados

"Sí, hemos constatado que 80 fieles han regresado a sus hogares", dijo a EFE por teléfono el portavoz de la Policía de Kaduna, Mansur Hassan.

El jefe de la localidad de Kurmin Wali, Ishaku Danazumi, había confirmado esta cifra también a medios locales, al detallar que las víctimas lograron escapar y regresar a sus hogares poco después del secuestro pero permanecieron escondidos durante días por miedo a ser raptados de nuevo.

Según detalló entonces a EFE el reverendo John Hayyab, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, en inglés) en los estados del norte del país, los hechos sucedieron el pasado 18 de enero, cuando hombres armados atacaron tres iglesias de manera simultánea.

Según Hayyab, los asaltos ocurrieron mientras una iglesia evangélica y dos iglesias católicas celebraban sus servicios dominicales.

Este martes, el presidente de la CAN en Kaduna, Caleb Maaji, dijo a EFE que la organización no había podido confirmar el retorno de los fieles todavía. "Necesitamos algo de tiempo para confirmarlo", señaló.

La CAN confirmó a EFE los secuestros al día siguiente de que ocurrieran, pero tanto las autoridades locales como la Policía negaron inicialmente los hechos y las fuerzas de seguridad alegaron que las denuncias de raptos son difundidas por "promotores del conflicto" que buscan desestabilizar a ese estado y socavar la paz.

Finalmente, días después, el portavoz de la Policía nigeriana, Benjamin Hundeyin, admitió los hechos en un comunicado tras "la verificación posterior por parte de las unidades operativas y las fuentes de inteligencia".

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

En noviembre pasado, 303 alumnos y doce profesores de la Escuela Católica de Primaria y Secundaria St. Mary's, en el estado de Níger (centro-oeste) fueron secuestrados por hombres armados, si bien algunos de ellos huyeron en los días posteriores y las autoridades lograron finalmente rescatarlos a todos.

Ese mismo mes, 38 feligreses fueron también raptados del pueblo de Ekuru, en el estado Kwara (oeste), cuando hombres armados atacaron la Iglesia Apostólica de Cristo (CAC) y, antes de que fueran liberados días después, los secuestradores solicitaron a las familias un rescate de casi 60.000 euros por persona.

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).