La presidencia francesa del G7 avisa que los desequilibrios financieros son insostenibles

"Si seguimos al ritmo actual, vamos al precipicio", subrayó Lescure en una conferencia de prensa en la que justificó la necesidad de que el G7 establezca un diagnóstico común de esos desequilibrios macroeconómicos, un programa de acción para afrontarlos y un mecanismo de seguimiento de esa acción.

Su objetivo es "un catálogo de instrumentos respetables, utilizables" y aseguró que "por ahora no hay tabús" sobre las herramientas que se podrían utilizar.

Eso podría incluir los aranceles como forma de corregir los desequilibrios, y a ese respecto recordó que ya se contemplaba su uso con ese fin por el GATT, el organismo que precedió a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Una forma para Francia de buscar un acercamiento a Estados Unidos, con el que se han multiplicado las fricciones en el último año por la utilización por el presidente, Donald Trump, de los aranceles como medio de presión económica, pero también política sobre otros países.

De acuerdo con la perspectiva de la presidencia francesa del G7, las tres grandes derivaciones de los desequilibrios macroeconómicos son, por una parte, la posición de producción a su juicio excesiva de China, que por falta de una demanda interna fuerte está inundando los mercados exteriores y desestabilizándolos.

Lescure recordó, a ese respecto, que el pasado año el superávit comercial chino superó el umbral de un billón de dólares: "Esos desequilibrios son insostenibles" y si no se corrigen "eso terminará mal".

Otro aspecto fundamental de los desajustes macroeconómicos globales son los llamados "déficits gemelos" de Estados Unidos, el comercial y el fiscal, que para Francia están en el origen de la actitud de Trump de recurrir de forma masiva a los aranceles.

Por último, está la falta de inversión de Europa, que se traduce en muy bajos niveles de innovación y crecimiento.

Preguntado sobre si la baja cotización de la divisa china estará en el menú del G7, Lescure dijo que esa instancia se ha ocupado a lo largo de la historia entre otras cosas de vigilar esta cuestión y que "si es necesario pondré en la agenda esta cuestión de la volatilidad del tipo de cambio".