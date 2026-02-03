La reunión entre Trump y Petro en la Casa Blanca se desarrolla a puerta cerrada sin prensa

Es habitual que Trump decida a última hora permitir la entrada de periodistas al Despacho Oval para formular preguntas cuando recibe a un mandatario extranjero, pero en esta ocasión no fue así.

Fotografías oficiales distribuidas por la Presidencia colombiana, muestran a Trump y Petro estrechándose la mano en la Columnata Oeste y luego sentados en la Oficina Oval.

La delegación estadounidense la completaron el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

Por parte de Colombia, participaron la canciller, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Petro no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele; y el argentino, Javier Milei.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El colombiano llegó a las 10:53 hora local (15:53 GMT) a bordo de un vehículo oficial del Servicio Secreto estadounidense que portaba una bandera de Colombia, pero no fue recibido en la puerta ni por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar.

Esta es la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

En el centro de la reunión está el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el gobierno de Petro, mientras que este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

La cita se produce tras un año de fuertes tensiones entre ambos gobiernos.

La Administración de Trump retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha contra las drogas y revocó el visado de Petro, además de incluirlo, junto a parte de su familia, en la llamada 'Lista Clinton', lo que implica la imposición de sanciones financieras por presuntamente liderar actividades relacionadas con el narcotráfico.

Por su parte, el mandatario colombiano ha sido muy crítico con la política medioambiental de Trump y con su postura frente a la guerra en Gaza, y ha condenado los operativos contra lanchas en el Caribe, así como la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Sin embargo, el 7 de enero, días después del derrocamiento de Maduro, ambos sostuvieron una llamada telefónica y acordaron reunirse.

Trump afirmó el lunes que Petro ha "cambiado mucho su actitud" desde la detención del líder chavista y dijo que espera tener una buena reunión.

A raíz de las sanciones, Petro tuvo que recibir un visado especial del Gobierno estadounidense para poder viajar a Washington.

Horas antes del encuentro, el Gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos al presunto narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, solicitado por un tribunal federal en Texas por tráfico de cocaína.