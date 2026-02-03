Las ventas de vehículos nuevos en Brasil caen un leve 0,38 % en enero

En total se matricularon 170.538 automotores en enero, entre vehículos, comerciales ligeros, autobuses y camiones.

Ya en relación con diciembre del año pasado, las licencias cayeron un 38,9 %.

Según los datos de la patronal, la demanda por automóviles y comerciales ligeros, que representan el 95,2 % del total, tuvo un desempeño "estable" en el mes, pese a los altos intereses de los créditos.

La tasa referencial del país está en el 15 % anual, su mayor nivel en los últimos 20 años y solo tendrá una reducción en marzo próximo, según el Banco Central.

Las ventas de este segmento crecieron un 1,6 % en el interanual, con destaque para el aumento de las licencias otorgadas a vehículos híbridos y automáticos (11 % y 5 %, respectivamente), pero retrocedió un 39 % frente a diciembre.

En el grupo de camiones y autobuses, las licencias en relación con enero de 2025 cayeron un 28,8 % y un 34,59 %, por ese orden, en la comparación con diciembre.

Las ventas de diciembre en el país suramericano registraron su mayor expansión en un mes en los últimos once años, según Fenabrave, con 279.400 vehículos matriculados, un crecimiento del 8,6 % frente al mismo mes de 2024 y del 17,1 % en comparación con noviembre.

En 2025, las ventas de vehículos nuevos en Brasil sumaron 2,69 millones de unidades, un 2,08 % más frente a 2024, el mejor resultado anual de los últimos seis años.

Aunque el país está próximo a recuperar el nivel que tenía en 2019, antes de la pandemia de la covid-19 (2,79 millones), aún está lejos de alcanzar el récord de 2012, cuando se vendieron 3,8 millones de vehículos.