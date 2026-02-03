Letonia y Lituania investigan a sus nacionales mencionados en el caso Epstein

"Puedo confirmar que la Policía Estatal ha iniciado una investigación sobre esta información publicada, que se está recopilando y evaluando. También se está cooperando con otras instituciones letonas y se solicitará información en el marco de la cooperación internacional", indicó a EFE la portavoz policial letona, Simona Grāvite.

Laura Krastiņa, portavoz de la Fiscalía letona, explicó a EFE que un fiscal, cuya designación aún está pendiente, "coordinará la investigación iniciada por la Policía Estatal y prestará apoyo para tomar una decisión fundamentada".

Letonia aparece 507 veces en una búsqueda rápida de los documentos de Epstein.

En la vecina Lituania, país que aparece al menos 1.216 veces en los documentos de Epstein, Elena Martinonienė, jefa del Departamento de Comunicaciones de la Fiscalía General lituana, dijo a EFE que era necesario iniciar una investigación preliminar.

Las autoridades de este país báltico investigan si tendrán que solicitar ayuda e información adicional de EE. UU.

En Lituania, la Fiscalía General del Estado anunció en un comunicado que, junto a la Policía, iniciará una investigación sobre posibles delitos de trata de personas basándose en "una evaluación más detallada de los datos iniciales publicados en los documentos divulgados del caso Jeffrey Epstein" y relacionados con el país báltico.

Tanto la radiotelevisión pública lituana LRT como la Radiodifusión Pública de Letonia LSM informaron de que algunos ciudadanos de Letonia y Lituania han sido mencionados en los archivos de Epstein.

LRT informó, en concreto, de que Valdas Petreikis, empresario y organizador de eventos, había cesado en sus actividades y se había retirado de la organización de un festival de música de verano que se celebrará a finales de este año porque se le mencionaba como persona que había realizado transacciones financieras con Epstein en el pasado.

Petreikis niega que fuera consciente de las actividades delictivas de Epstein en el momento en que este realizó pagos en 2017 y 2018 a organizaciones vinculadas al empresario lituano.

En Letonia, LSM informó de que personas relacionadas con Epstein habían estado en contacto con modelos y agencias de modelos letonas, y citó un correo electrónico de un socio de Epstein en ese país en el que elogiaba la belleza física de las mujeres de esta nación báltica.

La página web de este medio letón indicó que la mayoría de las menciones a Letonia en los documentos de Epstein son de alrededor de 2007 y se refieren a contactos con una agencia de modelos.

Además, LSM señaló que hay archivos que sugieren que el propio Epstein pudo haber visitado Letonia alrededor de 2009.

Estonia, el tercer país báltico, aparece mencionado 234 veces en los archivos de Epstein.

El medio de comunicación Estonian World escribió que un correo electrónico de los archivos Epstein de 2014 mencionaba a "un primer ministro estonio" que, según se dice, envió una foto al fallecido en 2019.

Taavi Roivas, que fue primer ministro entre 2014 y 2015, ha negado cualquier contacto con Epstein o cualquier conocimiento de una fotografía.

La Policía estonia no respondió a una solicitud informativa de EFE.