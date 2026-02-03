Marc Anthony, Carlos Vives y Gente de Zona cantarán en la gala del Premio Lo Nuestro

A estos artistas se unirán las argentinas María Becerra, Nathy Peluso y Yami Safdie, el colombiano Sebastián Yatra, la mexicana Sofía Reyes, el DJ italiano Kybba y el productor Gangsta, informó este miércoles en un comunicado Televisa Univision.

Esta es la tercera tanda de artistas anunciada por la cadena de habla hispana, que en las últimas semanas presentó a los mexicanos Carín León, Cristian Castro, Gloria Trevi y Thalía, el colombiano Maluma y la puertorriqueña Kany García como algunos de los protagonistas que cantarán durante la ceremonia en el Kaseya Center de Miami.

La organización destacó que Marc Anthony compartirá escenario por primera vez con Nathy Peluso para interpretar el tema de salsa 'Como en el idilio', apenas una semana después de que el estadounidense lance su primera residencia en Las Vegas el 13 de febrero.

Carlos Vives cantará por su parte el tema 'Te dedico', a la par que aspira a tres 'Premio Lo Nuestro', incluida la categoría a 'Artista del Año'.

Esta edición de los galardones también supondrá el regreso de Sebastián Yatra, quien se subirá al escenario junto con Gente de Zona para interpretar 'Canción para regresar'.

Sofía Reyes cantará 'Beso a beso... dulcemente' en honor a Paloma San Basilio; Yami Safdie interpretará 'Luna de miel'; DJ Kybba debutará con 'Ba ba bad remix', y Gangsta lo hará con su sencillo 'La villa' junto a Ryan Castro y Kapo.

La ceremonia, que se transmitirá a las 19:00 hora local del este de Estados Unidos (00:00 GMT) desde el Kaseya Center de Miami, reconoce lo mejor de la música latina en 44 categorías.

Este año encabezan las menciones los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el mexicano Carín León, con diez cada uno, seguidos por Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho nominaciones.

En tanto, Arcángel, Juanes, Los Bukis (grupo cofundado por Marco Antonio Solís), Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán premios especiales que reconocen su trayectoria y legado.