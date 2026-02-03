Merz da la bienvenida al carnaval en Alemania con delegaciones de los 16 estados federales

En Alemania, el carnaval es una gran fiesta popular, especialmente en la región de Renania del Norte-Westfalia (con ciudades como Colonia y Düsseldorf) y comienza oficialmente el 11 de noviembre a las 11.11, aunque las celebraciones en las calles tienen lugar del 12 al Miércoles de Ceniza el 18 de febrero.

El canciller alemán destacó la labor de las delegaciones carnavalescas y les pidió que "cuiden una parte de la cultura de nuestro país y demuestren lo vivas que están las asociaciones tradicionales y lo desenfadadamente que sabemos celebrar".

Por su parte, el presidente de la Federación Alemana del Carnaval, Klaus Ludwig Fess, señaló que esta visita a la Cancillería se había convertido en "una hermosa y sólida tradición".

Fess también subrayó que el compromiso voluntario de los miembros de estas asociaciones es "más importante que nunca" en estos tiempos marcados por guerras, crisis e incertidumbres en el mundo y en Europa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por estro, añadió que el carnaval se convertía así en "un pequeño momento de pausa frente a las preocupaciones, los titulares y las citas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nuestras asociaciones son lugares de convivencia, diversidad y, sobre todo, tolerancia. Aquí se vive la democracia: abierta, colorida, a veces ruidosa y a veces un poco extravagante, pero siempre con respeto y con un claro compromiso con nuestros valores democráticos", recalcó.

Esta mañana en la Cancillería, Fess representó a más de 2,6 millones de personas organizadas en más de 5.300 asociaciones y gremios carnavalescos y le entregó a Merz una "condecoración honorífica especial" en forma de medalla con los símbolos de "la locura festiva de las distintas regiones de la República Federal de Alemania".