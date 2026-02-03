Metsola anima a "resetear" la alianza europea y pide "respeto mutuo" en relación con EEUU

Europa necesita "seguir siendo brújula en un mundo convulso", dijo en español la presidenta del Parlamento europeo durante una sesión solemne de conmemoración de los cuarenta años de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea (UE), celebrada en el Senado con presencia de diputados y senadores.

La maltesa centró su discurso en la Cámara Alta española en el futuro de la Unión, recalcando, ya en inglés, que los europeos "juntos somos fuertes, juntos somos una superpotencia económica y una superpotencia de valores en el mundo".

Los vertiginosos cambios en la geopolítica mundial ofrecen, a juicio de Metsola, una "oportunidad real en este momento para que Europa crezca y se fortalezca".

"Europa no se puede quedar ahí parada", remarcó, tras recordar las palabras del rey Felipe VI en Estrasburgo hace dos semanas y antes de reconocer que los rápidos cambios en el mundo "superan la velocidad de nuestras decisiones".

La UE tiene que "pensar a lo grande" y moverse "a mayor velocidad" y siempre con "pragmatismo realista", añadió, e indicó que la respuesta a las crisis es una mayor unión.

Metsola también reclamó "comprensión y respeto mutuo" a Estados Unidos y elogió la "claridad moral" europea.

"Es el momento de resetear nuestra alianza y encontrar soluciones conjuntas", abogó, además de pedir que Europa sea "más fuerte" en política de defensa y de vincular el campo de la seguridad con la ampliación de la UE.

En ese sentido, agregó: "La ampliación no es caridad, es una de las herramientas políticas más fuertes que tenemos, es la manera de garantizar la paz en nuestro futuro".

Por su parte, el presidente del Senado español, Pedro Rollán, pidió "que nadie subestime la capacidad de los europeos de responder a sus desafíos".

En su visita de este martes a Madrid, Metsola también se reunió con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de haber participado en un encuentro con varios centenares de jóvenes en CaixaForum para debatir sobre los retos de futuro de la UE.