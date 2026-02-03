Noboa se reúne con el presidente de Emiratos Árabes y hablan sobre posibles inversiones

La cita se dio en el marco de la agenda oficial que Noboa cumple en ese país, al que llegó para participar de la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés), que se celebra en Dubái hasta el próximo jueves.

Durante el encuentro, Noboa "reafirmó la voluntad de Ecuador de impulsar la agenda bilateral, sobre la base del potencial existente en comercio, inversión y cooperación, con el objetivo de impulsar la generación de empleo y el crecimiento económico".

En ese marco, le expresó al presidente de EAU el interés del Gobierno de atraer más inversiones de ese país, especialmente en sectores estratégicos como las energías renovables y también de ampliar alianzas orientadas a brindar oportunidades para jóvenes ecuatorianos.

Ecuador y EAU firmaron en diciembre pasado un tratado internacional de promoción y protección de inversiones que actualmente está en análisis de la Corte Constitucional ecuatoriana previo a su entrada en vigencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, el documento enviado a la Corte tenía errores de forma y ortográficos derivados de la traducción del texto al idioma español, por lo que Noboa autorizó hace unos días al embajador en Emiratos, Felipe Ribadeneira, a suscribir una fe de erratas del acuerdo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este martes el mandatario también participó en un foro de la WGS denominado 'Nuevo Ecuador' (lema del Gobierno de Noboa), en el que destacó "el valor de la colaboración público-privada y el rol del país como un socio confiable en la economía global", según detalló la Presidencia en un comunicado.

Afirmó que la visión de su administración es "crecer a través de la inversión productiva", diversificar la economía y "generar bienestar social sostenible". También hizo un llamado a profundizar la cooperación entre países.

De acuerdo a la agenda de la cumbre, está previsto que Noboa participe este miércoles en un foro denominado 'El próximo capítulo de América Latina: ¿Qué viene después?', en el que también estarán el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el de República Dominicana, Luis Abinader.