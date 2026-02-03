Nueva York tendrá observadores para monitorear operaciones de los agentes de inmigración

En un comunicado, James informó de que estos observadores actuarán como testigos sobre el terreno para observar y documentar acciones migratorias y cualquier protesta relacionada, registrando información que pueda ser útil en futuras acciones legales.

Los observadores, que estarán equipados con chalecos de seguridad morados "fácilmente identificables", no interferirán con las medidas de cumplimiento de la ley, sino que simplemente documentarán la conducta de los agentes.

La iniciativa, denominada Proyecto de Observación Legal (OAG, en inglés), establece que se recopilen informes sobre las acciones de control migratorio en Nueva York con el fin de monitorear y documentar las operaciones migratorias en el estado.

"Como fiscal general me enorgullece proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos a expresarse libremente, protestar de manera pacífica y seguir con sus vidas sin temor a acciones federales ilegales", anotó James.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fiscal se refirió además a Minesota, donde desde hace semanas tienen lugar protestas masivas en contra de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hemos visto en Minesota la rapidez y la tragedia con la que las operaciones federales pueden intensificarse cuando hay ausencia de transparencia y rendición de cuentas", apuntó al respecto.

Tras la muerte de Renee Good en Mineápolis, en medio de una redada que tuvo lugar a principios de enero, la ciudad ha sido testigo de una oleada de protestas contra la actuación de los agentes federales y su presencia en las calles.

La situación se recrudeció con la muerte de Alex Pretti el pasado 24 de enero, cuando fue también abatido por agentes de inmigración durante una operación para capturar a un inmigrante en Mienápolis.