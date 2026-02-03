OMS: Cinco evacuaciones médicas de Gaza en las últimas horas, pero se necesitan 18.500

Estos últimos son los palestinos gravemente heridos o enfermos crónicos que necesitan ser evacuados porque en Gaza no existen los tratamientos o los recursos médicos que requieren.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió que para agilizar el acceso a la atención médica vital se reabra de forma inmediata la ruta de traslados médicos a Cisjordania, incluido Jerusalén Este.

El de este lunes ha sido el primer grupo evacuado en casi once meses (cinco pacientes y siete acompañantes), precisó el responsable.

El portavoz de la organización, Christian Lindemeier, declaró por separado que el rol de a OMS es asegurar un traslado seguro de los evacuados, pero no seleccionarlos.

"Sin embargo, es importante anotar que hay más de 18.500 pacientes en Gaza que requieren cuidado médico especializado y que actualmente no pueden hacer este viaje", recalcó el portavoz, que aseguró que esta evacuación puede considerarse "el inicio del proceso" porque se necesitan muchas más.

Para que una evacuación tenga lugar, las autoridades sanitarias de Gaza deciden quién debe ser trasladado en una lista de casos prioritarios que es transmitida a las autoridades de seguridad (israelíes), quienes emiten una autorización de seguridad para que puedan cruzar Rafah, la fase más difícil de todas.

"Sabemos que hay pacientes que han muerto mientras esperaban ser evacuados. Esto es terrible cuando uno sabe que apenas unos kilómetros más allá de la frontera hay ayuda que está disponible", reconoció Lindemeier.

A este respecto, la OMS pide a los países que demuestren a corto plazo su solidaridad aceptando a los pacientes gazatíes, ya que por ahora son recibidos sobre todo por Egipto.