ONG venezolana exige concretar "sin más dilaciones" la liberación de los presos políticos

A través de un comunicado, la organización indicó que este es un paso indispensable para aliviar la angustia de cientos de familias y avanzar, "con hechos y no solo con anuncios", hacia una verdadera "reconciliación nacional", como ha planteado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El pasado 8 de enero, las autoridades venezolanas anunciaron la liberación de "un número importante" de personas, que para Provea ha sido de manera "parcial y sin información oficial clara sobre los criterios, listados o condiciones del proceso".

"Esta falta de transparencia ha agravado la angustia y la incertidumbre de familiares de presos políticos, prolongando una situación de trato cruel, inhumano y degradante que se extiende desde hace años", añadió.

Igualmente, dijo que observa con interés el anuncio de la presidenta encargada de Venezuela sobre una propuesta de ley de amnistía, "luego de meses de intensos reclamos ciudadanos por la liberación" de los presos políticos.

La ONG señaló que una eventual amnistía no debe ser concebida como un perdón ni una medida de gracia otorgada por el Estado.

"Estas personas fueron encarceladas por ejercer derechos protegidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución y en las leyes venezolanas", apuntó.

Provea sostuvo que un "número significativo" de personas detenidas en los últimos años, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, ha sido víctima de "desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de violaciones sistemáticas y generalizadas al debido proceso y al derecho a la defensa".

"No es el Estado quien debe perdonar. Son los responsables de graves crímenes quienes deben reconocer los hechos, pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y rendir cuentas ante la justicia", subrayó.

Este martes, un grupo de familiares de presos políticos se congregó a las afueras de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para exigir una "amnistía inmediata" para sus parientes, informó el diputado opositor Tomás Guanipa a propósito de la propuesta de ley anunciada por Rodríguez.

Igualmente, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos pidió que se publique "de inmediato" el proyecto de ley de amnistía ya que, sostuvo, la libertad de los presos políticos debe ser un "proceso público, transparente y bajo el escrutinio de la sociedad".