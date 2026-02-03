ONG venezolana pide que se publique "de inmediato" proyecto de ley de amnistía

"Hasta la fecha no existe un proyecto de ley concreto presentado de cara al país ni ha sido incluido en agenda legislativa", indicó la organización en un comunicado publicado en X.

En ese sentido, exigió que el texto sea publicado de inmediato ya que, sostuvo, la libertad de los presos políticos debe ser un "proceso público, transparente y bajo el escrutinio de la sociedad".

"La libertad y la vida de quienes están injustamente tras las rejas requieren una respuesta inmediata, humana y verificable", añadió.

Asimismo, pidió que mientras se concreta la ley de amnistía se mantenga el proceso de excarcelaciones de presos políticos, anunciado el pasado 8 de enero por las autoridades del país.

El comité solicitó que cada día se "incremente" la cantidad de personas que reciben una medida de excarcelación.

"Una verdadera amnistía no puede convertirse en un cheque en blanco para el olvido ni para la impunidad. El derecho internacional es claro al prohibir la amnistía para crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos", apuntó.

Igualmente, sostuvo que una ley de amnistía "auténtica" debe garantizar la verdad, reparación integral de las víctimas y garantías reales que aseguren la no repetición.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela anunció la propuesta de ley para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

La líder chavista, que asumió el cargo al frente del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las "próximas horas" presentaran la ley ante el Parlamento, así como la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.

Para este martes está prevista una sesión del Parlamento, pero en el orden del día figura la designación de una nueva embajadora para Italia, la primera discusión del proyecto de ley de la Cruz Roja venezolana, así como un acuerdo por el natalicio del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, uno de los próceres de la independencia.