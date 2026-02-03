Pakistán confirma las conversaciones de alto nivel entre Irán y Estados Unidos

"Puedo confirmar que hemos recibido oficialmente la invitación y que aún no se ha decidido quién participará (en nombre de Pakistán) en las conversaciones", dijo a EFE Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní sin precisar la fecha exacta del encuentro.

La confirmación de Islamabad corrobora la existencia de una cita que, según medios estadounidenses, tendría lugar este mismo viernes en Turquía.

Fuentes diplomáticas en Islamabad citadas por el diario local Dawn indicaron que se prevé la asistencia del viceprimer ministro paquistaní, Ishaq Dar, quien ha trabajado "silenciosamente" para facilitar este acercamiento.

Según indicó un funcionario estadounidense al portal Axios, al encuentro también asistirían los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Se trataría del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el comienzo de la guerra que inició Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

En la actualidad, Estados Unidos mantiene desplegado en el golfo Pérsico al portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, un movimiento ordenado después de que el presidente Donald Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Según el balance oficial, en esas protestas hubo 3.117 muertos, aunque ONG opositoras como HRANA, con sede en EE. UU., sitúan la cifra en 6.842 fallecidos, estudian otros 11.000 posibles homicidios y reportan más de 40.000 arrestos.