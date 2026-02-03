Palantir sube un 6 % tras superar las expectativas impulsada por gasto gubernamental en IA

Sus ingresos anuales provenientes del gobierno estadounidense crecieron un 55 %, hasta alcanzar los 1.855 millones de dólares, durante el último año. Este crecimiento se está acelerando, con 570 millones de dólares de ingresos gubernamentales solo en el último trimestre.

La empresa vende su tecnología a los Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), entre otros departamentos gubernamentales.

Las acciones se dispararon después de que la compañía reportara el lunes tras el cierre del mercado ingresos de 1.410 millones de dólares, por encima de las estimaciones.

El medio CNBC destacó que estas ganancias se produjeron tras un final de 2025 poco prometedor, ya que noviembre fue el peor mes para Palantir en dos años, en medio de una caída generalizada de las acciones de software por temor a una burbuja de valoración en el sector de la IA.

El director ejecutivo de la empresa, Alex Karp, dijo hoy a CNBC que los resultados fueron "los mejores resultados en el sector tecnológico en la última década".

Karp señaló que la adopción de sus herramientas por parte del gobierno estadounidense experimentó un crecimiento interanual del 66 % en los ingresos.

Palantir firmó un contrato de software por valor de hasta 10.000 millones de dólares con el Ejército de los Estados Unidos en julio, y un acuerdo de 448 millones de dólares con la Armada de los Estados Unidos para acelerar la producción de construcción naval en diciembre.