Paraguay y EE.UU. firman declaración para reforzar cooperación en seguridad y defensa

La firma tuvo lugar tras una reunión que mantuvieron ambos funcionarios en el Pentágono, la sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos, indicó Exteriores en un comunicado.

Con esta declaración, según la Cancillería, reafirmaron "la sólida relación de cooperación en materia de seguridad y defensa, basada en un compromiso compartido con la paz, la soberanía y la seguridad en el hemisferio occidental".

El documento contempla que se priorizará los "esfuerzos integrales en materia de seguridad fronteriza, así como la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico", agregó la nota.

Ramírez se encuentra en Washington para participar el miércoles en la primera conferencia ministerial sobre minerales críticos convocada en el Departamento de Estado de EE.UU.

El jefe de la diplomacia paraguaya se reunió el pasado 21 de agosto en Asunción con Humire y el subsecretario de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, Roosevelt Ditlevson, donde abordaron temas como el fortalecimiento de la cooperación, la seguridad regional y la defensa de la democracia en el continente.

La cooperación en seguridad entre Paraguay y Estados Unidos se ha incrementado desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

En diciembre pasado, ambos países firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula la presencia de militares estadounidenses en la nación suramericana y establece las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad.