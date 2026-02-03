Parlamento de Venezuela creará una ley para "cuidar" a la Cruz Roja nacional de "desmanes"

Durante la sesión parlamentaria de este martes, la bancada chavista presentó un proyecto de ley con 28 artículos, en medio de las acusaciones del presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, contra el expresidente de la CRV Mario Villaroel, quien estuvo en el cargo "durante 47 años ininterrumpidos" y fue, dijo, un "verdadero delincuente".

"Para cuidar a la Cruz Roja y, sobre todo, para cuidar su servicio y, principalmente, para cuidarla de esas desviaciones, de esos desmanes cometidos por inescrupulosos, creemos fundamental que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela discuta y apruebe esta ley", expresó.

El presidente de la Comisión legislativa de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, el chavista Jehyson Guzmán, que presentó la propuesta dijo que la ley es para "prevenir la usurpación de emblemas, la apropiación indebida de funciones y el uso ilegal de beneficios" que el Estado venezolano "reconoce exclusivamente" a la CRV.

La propuesta fue discutida por los parlamentarios y aprobada en primera instancia.

También se busca proteger al pueblo venezolano ante "cualquier situación de vulnerabilidad" y "en medio de todas esas amenazas guerreristas que se ciernen sobre" el país, según el exgobernador.

Y, agregó, también tiene como finalidad "garantizar la articulación" de la Cruz Roja con el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales "frente a la crisis climática real y persistente que ha afectado de manera severa al pueblo venezolano".

Ahora el proyecto pasará a una etapa de consultas y luego la comisión que preside Guzmán se encargará de elaborar un informe para la segunda y última discusión por parte de todos los diputados.

La Cruz Roja nacional fue intervenida en agosto de 2023 por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una semana después de que la Fiscalía abriera una investigación contra Villarroel por el "presunto acoso y maltrato" a voluntarios y trabajadores de la organización.

Villarroel rechazó las acusaciones en su contra, que tildó de "deshonestas", y consideró como "ilegal" la intervención, que incluyó también la designación por parte del Supremo de una directiva para su reestructuración.