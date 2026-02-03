Partes de Kiev se quedan sin calefacción con hasta -20 grados por un bombardeo ruso

“En total en la ciudad hay en estos momentos 1.170 edificios de varias plantas sin calefacción”, dijo Klichkó.

Este ataque ruso es el primero a instalaciones energéticas desde que Moscú declarara el pasado jueves una tregua temporal en los bombardeos a la energía y tiene lugar cuando en Kiev y otras ciudades ucranianas las temperaturas rondan los 20 grados bajo cero.

Además de a los citados distritos de Kiev, el ataque ruso ha dejado sin suministro eléctrico a 50 localidades ucranianas en la región de Vínitsia del centro de Ucrania, según han informado las autoridades regionales.

“Vínitsia ha sufrido hoy un ataque enemigo masivo. Ha habido un impacto en una infraestructura crítica”, explicó la jefa de la Administración Militar de la región, Natalia Zabolotna.

Rusia también ha vuelto a atacar en las últimas horas infraestructura energética de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania.