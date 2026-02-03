PayPal nombra al español Enrique Lores como su nuevo consejero delegado

Lores, exconsejero delegado de HP, reemplazará a Alex Chriss y durante la transición el director financiero de PayPal, Jamie Miller, será el consejero delegado interino.

Por su parte, David Dorman fue nombrado como presidente independiente del Consejo de Administración, con efecto inmediato.

La transición se da después de que PayPal reportara un beneficio e ingresos por debajo de lo esperado por los analistas, a lo que la empresa dijo que el consejo de administración decidió que "el ritmo de cambio y ejecución no estaba en línea" con lo esperado.

"Enrique es ampliamente reconocido como un líder visionario que prioriza la innovación centrada en el cliente con un impacto demostrable. Su sólida trayectoria liderando transformaciones complejas y una ejecución disciplinada a nivel global garantizarán que PayPal mantenga su liderazgo en la dinámica industria de los pagos, ahora y en el futuro", dijo Dorman.

La decisión del Consejo de Administración llega tras una evaluación exhaustiva del desempeño de PayPal frente a la competencia. Aunque la firma reconoció avances en los últimos dos años, la junta concluyó que el "ritmo de cambio y ejecución no estuvo a la altura de las expectativas".

Lores, 61 años, ha formado parte del Consejo de Administración de PayPal durante casi cinco años y ejercía como su presidente desde julio de 2024.

Las acciones de la compañía caían más del 17% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que la junta directiva del gigante de los pagos dijera que el ritmo de cambio y la ejecución bajo el actual CEO, Chriss, no estaban en línea con sus expectativas.