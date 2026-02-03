Pekín reclama a Washington una respuesta "positiva" a Rusia sobre el control nuclear

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín ha tomado nota de las "propuestas constructivas" planteadas anteriormente por Moscú para dar continuidad al tratado y expresó su esperanza de que Washington "responda de forma positiva" y actúe "con voluntad auténtica" para preservar la estabilidad estratégica internacional.

Preguntado por informaciones que apuntan a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de impulsar nuevas negociaciones de control de armamento que incluyan a China, el portavoz reiteró que Pekín rechaza incorporarse a ese tipo de conversaciones al considerar que su arsenal nuclear no es comparable al de Estados Unidos y Rusia.

La posición china se produce a solo dos días de que expire el tratado START III, el último acuerdo vigente de control del armamento estratégico entre Estados Unidos y Rusia, cuya desaparición dejaría por primera vez en décadas a ambas potencias sin un marco jurídico que limite sus arsenales nucleares.

Rusia ha planteado en los últimos meses prolongar durante un año la observancia de los límites previstos en el tratado, una propuesta que, según Pekín, podría contribuir a preservar la estabilidad estratégica global si cuenta con una respuesta constructiva de Washington.

En ese contexto, el vocero subrayó que la responsabilidad principal del control del armamento nuclear recae en Estados Unidos y Rusia, que poseen con diferencia los mayores arsenales del mundo, e insistió en que ambos países deben cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de desarme.

El portavoz reiteró además que la postura de China sobre las negociaciones trilaterales es "clara y coherente", al considerar que exigir su participación en acuerdos de reducción nuclear en igualdad de condiciones "no es justo ni razonable", dado que el tamaño de su arsenal es "muy inferior" al de las otras dos potencias.

Pekín ha defendido de forma reiterada que cualquier avance hacia un nuevo marco de control nuclear debe partir del mantenimiento de los acuerdos existentes entre Washington y Moscú y del respeto a los principios del multilateralismo y del derecho internacional.

El tratado START III, firmado en 2010, expira el próximo 5 de febrero y es el último acuerdo vigente que limita los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares desplegadas por cada parte.

Rusia ha manifestado su disposición a mantener de forma temporal los límites previstos en el tratado, mientras que Estados Unidos no ha confirmado hasta ahora si aceptará esa propuesta, al tiempo que el presidente Trump ha defendido la posibilidad de abrir nuevas negociaciones que incluyan a otros países con capacidad nuclear.