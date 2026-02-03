Pekín y Montevideo refuerzan su alianza estratégica en ámbitos no comerciales

En el documento, Pekín y Montevideo destacaron la necesidad de "fortalecer la cooperación dentro de las organizaciones internacionales y los mecanismos multilaterales", y reafirmaron su apoyo a un sistema internacional "con Naciones Unidas como eje central" y a un comercio global basado en reglas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como pilar.

El comunicado concedió un peso específico al papel de Uruguay en el escenario multilateral, con el respaldo expreso de China a su presidencia rotatoria del Grupo de los 77 y China, así como a su futura presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), comprometiéndose ambas partes a coordinar posiciones en cuestiones de desarrollo, gobernanza global y cooperación Sur-Sur.

En ese contexto, los dos países defendieron una "multipolarización mundial equitativa y ordenada" y una "globalización económica inclusiva", conceptos recurrentes en la diplomacia china que en esta ocasión quedaron refrendados en un marco bilateral con un socio latinoamericano de menor tamaño pero con peso institucional en foros internacionales.

El texto también subrayó la dimensión política de la relación, con el compromiso de mantener intercambios de alto nivel, reforzar las consultas entre sus ministerios de Exteriores y profundizar los vínculos entre órganos legislativos, calificados como "un canal importante para mejorar el entendimiento mutuo entre los pueblos".

En el plano político sensible, Uruguay reiteró su adhesión al principio de 'una sola China', reconociendo al Gobierno de la República Popular China como "el único gobierno legal que representa a toda China", y expresó su "oposición a cualquier forma de independencia de Taiwán", además de su respaldo a las posiciones chinas en asuntos considerados de interés fundamental por Pekín.

Ambas partes coincidieron además en la importancia de ampliar la cooperación en ámbitos como defensa, mantenimiento de la paz, cooperación judicial y policial, así como en educación, cultura, ciencia y tecnología, con el objetivo de "demostrar continuamente el valor estratégico y la naturaleza a largo plazo de las relaciones China-Uruguay".

El comunicado conjunto se publicó tras la reunión de Orsi con el presidente chino, Xi Jinping, y la firma de 19 acuerdos de cooperación, según refrenda el texto.

Además, coincide con el 38.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, en una visita presentada por ambas partes como un paso para consolidar una relación que incorpora ámbitos políticos y multilaterales más allá del comercio.