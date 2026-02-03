Presidente de Portugal advierte de que no sirven las medidas sobre el papel ante temporal

En declaraciones a la prensa, Rebelo de Sousa señaló que el problema no es tanto si las medidas son suficientes, sino que se puedan ejecutar, cuando fue preguntado si estaba satisfecho por los pasos adoptados por el Gobierno.

El mandatario hizo hincapié en la importancia de que la coordinación ante los temporales funcione bien, porque si no "las personas terminan con ansiedad, angustiadas o desesperadas".

Rebelo de Sousa recibió este martes en el Palácio de Belém, sede de la Presidencia, al primer ministro, Luís Montenegro, para hablar de la situación tras el temporal Kristin, que la semana pasada dejó cinco muertos, y ante la llegada de la depresión Leonardo.

Ambos volverán a verse las caras el jueves para evaluar las condiciones meteorológicas para el fin de semana, cuando está previsto que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al sustituto de Rebelo de Sousa en el cargo.

El presidente tiene previsto visitar las zonas afectadas por los temporales y, según anunció Montenegro, iba a trasladarse este mismo martes y mañana.