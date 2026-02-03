Protección Civil portuguesa alerta del riesgo de inundaciones por la depresión Leonardo

En un comunicado, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) señaló que las cuencas hidrográficas y municipios que podrían sufrir inundaciones fluviales a partir de este martes son las del río Mondego, a la altura de Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova y Figueira da Foz, entre otros, así como la del río Lis, en el área de Leiria, muy afectada por Kristin.

También puede verse impactada la cuenca del Tajo, a la altura de Abrantes, Almeirim, Azambuja, Benavente, Santarém y Vila Franca de Xira, entre otros, y partes de ríos como el Vouga, el Águeda y el Sorraia.

Entre el miércoles y el jueves, la ANEPC advierte de "riesgo elevado de inundaciones" en esas cuencas hidrográficas, así como en las del Lima, Cavado, Ave, Duero y Tâmega.

La Protección Civil lusa recordó que, según el pronóstico del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), va a haber un empeoramiento del tiempo en Portugal continental entre el 3 y el 5 de febrero con lluvia y nieve, viento intenso y oleaje fuerte.

El viento podría alcanzar ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora en la costa, al sur del cabo Mondego, a 205 kilómetros al norte de Lisboa, y hasta 95 km/h en las sierras del sur.

Se esperan olas de hasta seis metros, aunque podrían llegar a una altura máxima de 11 metros.

Ante este panorama, la ANEPC avisa de que también podría haber inundaciones en áreas urbanas, ocasionadas por la acumulación de lluvia debido a la obstrucción de los sistemas de drenaje, además del desbordamiento de ríos y arroyos.

También alertó de posibles deslizamientos de tierra, de carreteras resbaladizas por el agua y la acumulación de hielo o nieve, y del riesgo en la costa por la fuerte agitación del mar.

Ante esta previsión, la ANEPC hizo una serie de recomendaciones como desobstruir los sistemas de drenaje y retirar objetos que puedan ser arrastrados o crear obstáculos a la salida del agua, fijar bien estructuras sueltas como andamios, tener cuidado ante la posible caída de árboles y evitar estacionar en áreas arboladas.

Asimismo, instó a extremar las precauciones cuando se circule cerca de la costa, aconsejó no practicar actividades relacionadas con el mar como la pesca deportiva y pidió conducir con cuidado, reduciendo la velocidad y prestando atención a la potencial acumulación de agua o nieve en carreteras.