Reanudan los vuelos a la región etíope de Tigré tras cancelarlos por temor a un conflicto

Aunque la compañía no emitió un comunicado oficial, un empleado de la oficina de venta de billetes de Ethiopian Airlines en Mekele, capital de la región, confirmó bajo condición de anonimato al diario etíope Addis Standard la reanudación de los vuelos.

Según comprobó EFE en la página web de la aerolínea, los vuelos de este martes se encuentran agotados, y ya se pueden adquirir billetes para el resto de días posteriores, mientras que las fechas previas aparecen bajo la etiqueta de "sin vuelos".

Además, el portal de seguimiento de vuelos Flightradar24 muestra la llegada de dos aviones a las 07:35 hora local (04:35 GMT) y 08.45 hora local (05:45 GMT) al aeropuerto Alula Aba Nega, situado en Mekele, procedentes de Adís Abeba, la capital del país, y revela la existencia de otras cinco salidas programadas para esta jornada.

La reanudación de vueloss se produce después de que el presidente de la Administración Provisional de Tigré, teniente general Tadesse Werede, expresase el pasado sábado su rechazo a cualquier nuevo conflicto con el Gobierno federal del país, al que acusó de perpetrar ataques con drones en la región que podrían desatar una "guerra total".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La escalada de tensiones se produjo como consecuencia de nuevos enfrentamientos ocurridos desde hace una semana entre el Ejército nacional y combatientes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que gobernó antaño en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tadesse fue designado el pasado abril por el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, para liderar la Administración Provisional tigrina, como una figura de consenso para la región, después de la destitución de su antecesor, Getachew Reda, inmerso en una crisis interna desatada dentro del FPLT.

La división en el seno de las fuerzas tigrinas -que opone al Gobierno provisional y a ciertas facciones del FPLT- perdura todavía y hace que no exista un acuerdo sobre cómo abordar los conflictos con el Gobierno federal.

La guerra de Tigré empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FPLT (partido que gobernaba entonces la región), en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto se zanjó en 2022 con un acuerdo de paz firmado en Pretoria, capital de Sudáfrica, de difícil cumplimiento.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.