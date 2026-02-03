Rusia condena en ausencia a 14 años de cárcel a italiano que combatió en filas ucranianas

Según el fallo, citado por la agencia TASS, Chiappalone, de 23 años, llegó a Ucrania en abril de 2022 y se sumó a la Legión Internacional.
El italiano recibió entrenamiento militar y participó en combates hasta febrero de 2023 a cambio de una compensación monetaria equivalente a más de 590.000 rublos, es decir unos 7.700 dólares.
La Fiscalía rusa también pidió condenar en ausencia a un combatiente sueco de las fuerzas ucranianas, quien cobró, según la acusación, más de 3,4 millones de rublos (unos 44.000 dólares) por participar en combates contra el ejército ruso entre 2022 y 2025.
Ambos fueron declarados por Rusia en búsqueda y captura.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy