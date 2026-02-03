Sánchez defiende su política migratoria: "España construye puentes, no muros"

Sánchez, en su intervención ante el plenario de esta cumbre que organiza Emiratos Árabes Unidos, resaltó las oportunidades de inversión que ofrece España, que recordó que creció en 2025 un 2,8 %, casi el doble de la media de la zona euro.

También destacó que el PIB haya rebasado los dos billones de dólares y que se hayan creado 600.000 empleos en el último año, a la vez que se han reducido emisiones contaminantes.

Sánchez dijo que todo eso fue posible "manteniendo la apertura", ya que mientras otros países "miran hacia adentro", España lo hace hacia afuera, encontrando nuevos socios en diversas regiones.

Y añadió que España tiene "las puertas abiertas" a quienes llegan del extranjero.

Unas palabras de Sánchez después de que su Gobierno haya aprobado iniciar los trámites para la regularización de medio millón de inmigrantes.

"España construye puentes, no muros. Mira hacia el futuro, no hacia el pasado, y apoya la cooperación y no la fragmentación", manifestó el presidente del Gobierno.

En el ámbito económico, Sánchez se refirió asimismo a la creación en España de un nuevo fondo soberano que ya anunció el pasado mes de enero que tiene intención de movilizar hasta 120.000 millones de euros en inversión pública y privada en campos como la inteligencia artificial, la energía limpia o la computación cuántica.