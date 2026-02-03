Se elevan a doce las muertes por influenza en Panamá

En su informe epidemiológico semanal, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó este martes que de las 12 defunciones, "no contaban con vacuna contra la influenza el 83,3 % (10) y el 75 % (9) tenían factores de riesgo, entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares y renales".

En lo que va de 2026, solo se han registrado muertes por influenza, de acuerdo con el informe oficial, que recoge la incidencia de otras enfermedades víricas, incluidas dengue, zika, chikunguña, malaria y gusano barrenador, entre otras.

Las autoridades sanitarias alertaron el pasado 20 de enero de un alza significativa de muertes asociadas a la influenza durante la primera semana epidemiológica del año, y pidieron a la población seguir las medidas preventivas, incluida la vacunación, contra esta enfermedad viral respiratoria.

"Panamá se encuentra en umbral de alerta al registrarse un incremento significativo de defunciones asociadas a la influenza", afirmó la técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, Catherine Castillo, según un comunicado difundido el 20 de enero.

Un total de 116 personas murieron en Panamá en 2025 por causa de la influenza, de los cuales el 85,3 % (99) no contaban con vacuna contra la enfermedad y el 92,2 % (107) tenían factores de riesgo, entre ellos la edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias e inmunosupresión, según las estadísticas de la cartera de Salud.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó en enero pasado a los países del continente mantenerse vigilantes y fortalecer la preparación de los servicios de salud ante la circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR), que podría generar mayor presión en hospitales y centros de salud durante lo que resta de la temporada invernal en el hemisferio norte.