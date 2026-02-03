Taiwán carga contra líder uruguayo por afirmar que la isla es "parte inalienable" de China

En el documento, Uruguay también reiteró su adhesión al principio de 'una sola China', reconociendo al Gobierno de la República Popular China como el "único representante legítimo" del país en el mundo, y manifestó su "oposición a cualquier forma de independencia de Taiwán".

Tras la publicación de la declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán manifestó que la República de China (nombre oficial de la isla) es un "Estado soberano e independiente" que "no está subordinado" a la República Popular China, y recordó que el Partido Comunista chino (PCCh) "nunca ha gobernado Taiwán".

"China continúa difundiendo repetidamente información falsa en foros internacionales mediante amenazas, incentivos y manipulación del discurso, lo que no solo supone un grave desafío al orden y a la paz internacionales, sino que también pone de relieve la naturaleza perniciosa de su injerencia en los asuntos internos de otros países a través de métodos autoritarios", denunció la Cancillería isleña en un comunicado.

En esta misma línea, el Gobierno de Taiwán instó al Ejecutivo de Uruguay a "reconocer las verdaderas intenciones de China en su expansión de influencia a escala global, a no seguir respaldando posturas chinas que ignoran los hechos ni avalar discursos de carácter agresivo que socavan la paz y la estabilidad regionales".

"La soberanía de Taiwán pertenece al conjunto del pueblo taiwanés, y solo el pueblo de Taiwán tiene derecho a decidir su futuro", sentenció el comunicado.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.

En este contexto, China ha intensificado su campaña de presión diplomática y militar contra Taiwán en los últimos años, organizando maniobras bélicas en las inmediaciones de la isla con cada vez más frecuencia y forzando la pérdida de aliados diplomáticos de Taipéi en favor de Pekín.