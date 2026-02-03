Transportistas de Ecuador y Colombia exigen en la frontera la eliminación de los aranceles

"Estamos en total desacuerdo con la aplicación de los aranceles del 30 %. Pedimos su eliminación para poder exportar e importar los productos, tanto de Ecuador hacia Colombia y de Colombia hacia Ecuador", dijo a EFE Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi, provincia ecuatoriana que limita con el departamento colombiano de Nariño.

Los transportistas llegaron hasta la frontera con una veintena de camiones que estacionaron a pocos metros del puente internacional, en señal de protesta por la guerra comercial que inició el pasado 21 de enero el mandatario ecuatoriano, cuando anunció que impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al narcotráfico.

En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a más de 50 productos de Ecuador y también suspendió la venta de energía, mientras que Ecuador elevó de 3 a 30 dólares el valor por barril del transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol por oleoductos ecuatorianos.

En la concentración de este martes, que fue pacífica, también estuvieron presentes comerciantes que trabajan en ambos lados de la frontera, quienes aseguraron que los aranceles "lesionan" a los negocios de la zona, por lo que también pidieron que se eliminen.

"Lo que buscamos es llamar la atención del Gobierno ecuatoriano y colombiano para que deroguen de manera inmediata las medidas arancelarias, ya que la imposición de este impuesto afecta directamente el comercio internacional, las importaciones y exportaciones", indicó a EFE Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera.

"Esta frontera depende de nuestro trabajo. Estas medidas bloquean comercialmente esta zona", aseguró Obando, que añadió que el trabajo en estos días ha disminuido en un 90 %. "Estamos enormemente afectados en todos los sectores", afirmó.

Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, capital de Carchi, hizo un llamado al diálogo a las autoridades de ambos países. "Que utilicen los canales de la diplomacia y que se reúnan las cancillerías para que controlen estas medidas, y ojalá nuevamente se habiliten los canales de comercio y que esta frontera, que es una frontera viva, tenga de nuevo gran circulación de personas, mercancías y vehículos".

Los transportistas y comerciantes de ambos países se encontraron en el centro del puente de Rumichaca e intercambiaron banderas en símbolo de unión.

Petro reveló este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, aceptó mediar para recomponer la relación con su par ecuatoriano Noboa, luego de que el domingo entraran en vigor los aranceles del 30 % de la guerra comercial en la que se han enzarzado los dos países andinos.

El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador ronda los 2.800 millones de dólares al año, con una balanza negativa para Ecuador de unos 1.000 millones de dólares, motivo por el que Noboa emprendió esta guerra comercial junto a la acusación contra Petro de no implicarse más en evitar que la cocaína producida en Colombia llegue a Ecuador y sea causante la crisis de violencia sin precedentes que se vive en el país.

Los principales productos comprados por Colombia a Ecuador son enlatados de pescado, maderas, extractos y aceites vegetales y camarón (langostino), mientras que lo que más compra Ecuador a Colombia son medicinas, cosméticos, insecticidas, hercibidas, electricidad, productos de limpieza e higiene y camiones.